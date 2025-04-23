وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ #حوار_المرحلة: عندما تكلمت على سلام لم أقصد بين لبنان وإسرائيل بل على سلام في المنطقة واسنتدت على معطيات المنطقة والتغييرات في العلاقات الدولية

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