عيسى الخوري لـ #حوار_المرحلة: علينا أن نتجنّب المواجهة بين الحزب والجيش اللبنانيّ مثلا يمكن لمجلس الدفاع الأعلى أن يضع جدولًا زمنيًا للتسليم والرئيس عون يريد أن يبني ثقة مع الحزب ومع المجتمع الدوليّ في الوقت نفسه

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