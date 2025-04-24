بدء اعتصام العسكريين المتقاعدين في رياض الصلح للمطالبة بإنصافهم

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الرئيس عون في الذكرى الـ110 للإبادة الأرمنية: اللبنانيون من أصل أرمني مثالٌ للانتماء الوطني الصادق وكانوا دائمًا جزءًا لا يتجزأ من الهوية اللبنانية المتنوعة والغنية