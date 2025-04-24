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النائب ميشال ضاهر للـLBCI: أتفهم معاناة المالكين وأنا مع تحرير الايجارات اعتبارا من صباح الغد ولكن لا يمكن وضع 8% على قيمة المأجور

آخر الأخبار
2025-04-24 | 03:41
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النائب ميشال ضاهر للـLBCI: أتفهم معاناة المالكين وأنا مع تحرير الايجارات اعتبارا من صباح الغد ولكن لا يمكن وضع 8% على قيمة المأجور
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النائب ميشال ضاهر للـLBCI: أتفهم معاناة المالكين وأنا مع تحرير الايجارات اعتبارا من صباح الغد ولكن لا يمكن وضع 8% على قيمة المأجور

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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