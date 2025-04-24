النائب ميشال ضاهر للـLBCI: أتفهم معاناة المالكين وأنا مع تحرير الايجارات اعتبارا من صباح الغد ولكن لا يمكن وضع 8% على قيمة المأجور

ضاهر للـLBCI: اقترحنا نسبة 5% من قيمة المأجور تنفذ بشكل فوري وهذا الاقتراح مقبول من المالكين والمستأجرين

ضاهر للـLBCI: اقترحنا نسبة 5% من قيمة المأجور تنفذ بشكل فوري وهذا الاقتراح مقبول من المالكين والمستأجرين

الرئيس عون في الذكرى الـ110 للإبادة الأرمنية: اللبنانيون من أصل أرمني مثالٌ للانتماء الوطني الصادق وكانوا دائمًا جزءًا لا يتجزأ من الهوية اللبنانية المتنوعة والغنية