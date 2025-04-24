ضاهر للـLBCI: اقترحنا نسبة 5% من قيمة المأجور تنفذ بشكل فوري وهذا الاقتراح مقبول من المالكين والمستأجرين

النائب الياس حنكش للـLBCI: نأمل بألا يتفجر موضوع بلدية بيروت وحذاري الوقوع بتشنج يتحول الى اصطفاف طائفي ويجب الذهاب نحو نقاش حقيقي بين اللبنانيين

النائب الياس حنكش للـLBCI: نأمل بألا يتفجر موضوع بلدية بيروت وحذاري الوقوع بتشنج يتحول الى اصطفاف طائفي ويجب الذهاب نحو نقاش حقيقي بين اللبنانيين

النائب ميشال ضاهر للـLBCI: أتفهم معاناة المالكين وأنا مع تحرير الايجارات اعتبارا من صباح الغد ولكن لا يمكن وضع 8% على قيمة المأجور