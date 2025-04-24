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o
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o
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نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب للـLBCI: القانون المقترح بشأن انتخابات بلدية بيروت مجحف بحق الأهالي والعائلات ومن حقهم الاعتراض عليه والموضوع لا يعالج بهذه الطريقة ولا اعتقد أنه سيمرّ
آخر الأخبار
2025-04-24 | 04:00
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نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب للـLBCI: القانون المقترح بشأن انتخابات بلدية بيروت مجحف بحق الأهالي والعائلات ومن حقهم الاعتراض عليه والموضوع لا يعالج بهذه الطريقة ولا اعتقد أنه سيمرّ
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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