باسيل اقترح في بداية الجلسة المباشرة في البحث باقتراحات القوانين المتعلقة بالبلديات وبتها خشية تطيير النظام في جلسة العصر فأجابه بري: لن ننهي الجلسة قبل تمرير هذه القوانين ولكن الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا انتم بتمرروا

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مجلس النواب يؤجل البحث في مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدة اسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة بعد اعتراض معظم النواب على تكبيد الدولة مزيد من الاعباء المالية