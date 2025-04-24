"مرحبا دولة" يعود بموسمه الثاني... تابعوه كل خميس الساعة 9:30 مساء عبر شاشة الـLBCI

يوتيوب احتفلت بالذكرى الـ20 لتأسيسها... لن تصدقوا عدد مقاطع الفيديو التي حُمّلت على المنصة منذ إطلاقها

يوتيوب احتفلت بالذكرى الـ20 لتأسيسها... لن تصدقوا عدد مقاطع الفيديو التي حُمّلت على المنصة منذ إطلاقها

مجلس النواب يؤجل البحث في مشروع قانون زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدة اسبوعين بناء على طلب رئيس الحكومة بعد اعتراض معظم النواب على تكبيد الدولة مزيد من الاعباء المالية