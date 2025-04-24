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وزير الخارجية الإيراني عبر إكس: "الكرة الآن في ملعب الترويكا الأوروبية"

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2025-04-24 | 08:04
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وزير الخارجية الإيراني عبر إكس: &quot;الكرة الآن في ملعب الترويكا الأوروبية&quot;
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وزير الخارجية الإيراني عبر إكس: "الكرة الآن في ملعب الترويكا الأوروبية"

 
 
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