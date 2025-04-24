النائب وضّاح الصادق: المشكلة في بيروت ليست بطائفية بل هي مشكلة قانون منذ 48 سنة وغير مُحقّ

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النائب جبران باسيل: التفاهم الوطنيّ يحفظ ميثاق العيش المشترك ولبيروت خصوصيتها ولكن هذا الأمر يطال لبنان بأكمله ونسعى لتوافق كامل في بيروت على لائحة تضم معظم أطياف المدنية ما يوصل الى مناصفة