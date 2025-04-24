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النائب جبران باسيل: التفاهم الوطنيّ يحفظ ميثاق العيش المشترك ولبيروت خصوصيتها ولكن هذا الأمر يطال لبنان بأكمله ونسعى لتوافق كامل في بيروت على لائحة تضم معظم أطياف المدنية ما يوصل الى مناصفة
آخر الأخبار
2025-04-24 | 08:24
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النائب جبران باسيل: التفاهم الوطنيّ يحفظ ميثاق العيش المشترك ولبيروت خصوصيتها ولكن هذا الأمر يطال لبنان بأكمله ونسعى لتوافق كامل في بيروت على لائحة تضم معظم أطياف المدنية ما يوصل الى مناصفة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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