النائب جبران باسيل: اللوائح المغلقة في كل لبنان تحترم التوازنات وبإمكاننا اعتمادها من دون تأجيل الانتخابات

تعلموا طريقة تحضير اللحم مع البروكولي وسلطة الكرنب مع الحلوم مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

تعلموا طريقة تحضير اللحم مع البروكولي وسلطة الكرنب مع الحلوم مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

النائب جبران باسيل: التفاهم الوطنيّ يحفظ ميثاق العيش المشترك ولبيروت خصوصيتها ولكن هذا الأمر يطال لبنان بأكمله ونسعى لتوافق كامل في بيروت على لائحة تضم معظم أطياف المدنية ما يوصل الى مناصفة