الوكالة الوطنية للإعلام: بري رفع الجلسة التشريعية المسائية بعد استكمال مناقشة وإقرار عدد من إقتراحات القوانين المعجلة المكررة وسقوط صفة العجلة عن عدد آخر من إقتراحات القوانين وبالتالي إحالتها على اللجان المختصة

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