الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
18
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
18
o
الجنوب
20
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
20
o
متن
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
٦ إصابات من النازحين السوريين في بلدة حوش السيد علي جراء إصابتهم بدرون مفخخة أطلقت من ريف حمص ونقلوا إلى مستشفى البتول في الهرمل ويسجل سماع صوت إطلاق نار في المنطقة
آخر الأخبار
2025-04-24 | 14:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
٦ إصابات من النازحين السوريين في بلدة حوش السيد علي جراء إصابتهم بدرون مفخخة أطلقت من ريف حمص ونقلوا إلى مستشفى البتول في الهرمل ويسجل سماع صوت إطلاق نار في المنطقة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
إصابات
النازحين
السوريين
السيد
إصابتهم
بدرون
مفخخة
أطلقت
ونقلوا
مستشفى
البتول
الهرمل
ويسجل
إطلاق
المنطقة
التالي
بدء اعتصام العسكريين المتقاعدين في رياض الصلح للمطالبة بإنصافهم
يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا بعد فقدان وسائل قتالية من نقطة عسكرية قرب الحدود مع لبنان
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
16:39
روته: أميركا وحلفاؤها الأوروبيين متفقون على أن روسيا تشكل تهديدًا طويل الأمد
أخبار دولية
16:39
روته: أميركا وحلفاؤها الأوروبيين متفقون على أن روسيا تشكل تهديدًا طويل الأمد
0
أمن وقضاء
16:10
بعد تعرض حوش السيد علي لهجوم بمسيرة من الجانب السوري... هذا ما أكدته مصادر للـLBCI
أمن وقضاء
16:10
بعد تعرض حوش السيد علي لهجوم بمسيرة من الجانب السوري... هذا ما أكدته مصادر للـLBCI
0
أخبار دولية
15:48
مسؤول بالخارجية الأميركية سيرأس الوفد الفني للمحادثات مع إيران
أخبار دولية
15:48
مسؤول بالخارجية الأميركية سيرأس الوفد الفني للمحادثات مع إيران
0
آخر الأخبار
15:47
الخارجية الأميركية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخطط لإرسال فريق إلى إيران خلال أيام
آخر الأخبار
15:47
الخارجية الأميركية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخطط لإرسال فريق إلى إيران خلال أيام
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:47
الخارجية الأميركية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخطط لإرسال فريق إلى إيران خلال أيام
آخر الأخبار
15:47
الخارجية الأميركية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تخطط لإرسال فريق إلى إيران خلال أيام
0
آخر الأخبار
15:46
مصدر في وزارة الدفاع السورية لـ"سانا": قمنا بإيقاف إستهداف مصادر النيران داخل الأراضي اللبنانية بطلب من الجيش اللبناني بعد أن تكفل بتمشيط وملاحقة المجموعات المسؤولة عن إستهداف الأراضي السورية
آخر الأخبار
15:46
مصدر في وزارة الدفاع السورية لـ"سانا": قمنا بإيقاف إستهداف مصادر النيران داخل الأراضي اللبنانية بطلب من الجيش اللبناني بعد أن تكفل بتمشيط وملاحقة المجموعات المسؤولة عن إستهداف الأراضي السورية
0
آخر الأخبار
15:44
الخارجية الأميركية: مدير تخطيط السياسات في الوزارة مايكل أنطون والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيزوران عُمان لعقد إجتماع فني مع إيران يوم السبت
آخر الأخبار
15:44
الخارجية الأميركية: مدير تخطيط السياسات في الوزارة مايكل أنطون والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف سيزوران عُمان لعقد إجتماع فني مع إيران يوم السبت
0
موضة وجمال
14:34
نارين بيوتي تُشعل مواقع التواصل بهدايا زفافها الفاخرة: "يوميات امرأة متزوجة" (فيديو)
موضة وجمال
14:34
نارين بيوتي تُشعل مواقع التواصل بهدايا زفافها الفاخرة: "يوميات امرأة متزوجة" (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-04-22
“المجموعة الأُم” لمطلقي الصواريخ على إسرائيل من لبنان... هل أُوقعت؟
صحف اليوم
2025-04-22
“المجموعة الأُم” لمطلقي الصواريخ على إسرائيل من لبنان... هل أُوقعت؟
0
أخبار لبنان
09:48
توضيح من المكتب الإعلامي في وزارة التربية...
أخبار لبنان
09:48
توضيح من المكتب الإعلامي في وزارة التربية...
0
خبر عاجل
2025-04-23
معلومات الـLBCI: توقيع اتفافية قرض البنك الدوليّ بقيمة ٢٥٠ مليون دولار لقطاع الكهرباء في لبنان
خبر عاجل
2025-04-23
معلومات الـLBCI: توقيع اتفافية قرض البنك الدوليّ بقيمة ٢٥٠ مليون دولار لقطاع الكهرباء في لبنان
0
آخر الأخبار
2025-03-25
الوكالة الوطنية للإعلام: إحتراق سيارة على طريق النهر في بلدة أرزي ولا صحة للأخبار المتداولة عن إستهداف السيارة من قبل إسرائيل
آخر الأخبار
2025-03-25
الوكالة الوطنية للإعلام: إحتراق سيارة على طريق النهر في بلدة أرزي ولا صحة للأخبار المتداولة عن إستهداف السيارة من قبل إسرائيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الإمارات... ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الإصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الإمارات... ثورة تشريعية باستخدام الذكاء الإصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أغنية لملحم زين بمناسبة إنطلاق بيروت ماراثون
تقارير نشرة الاخبار
13:37
أغنية لملحم زين بمناسبة إنطلاق بيروت ماراثون
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
التكنولوجيا الإسرائيلية تقتحم غزة بجرافات بلا سائق
تقارير نشرة الاخبار
13:28
التكنولوجيا الإسرائيلية تقتحم غزة بجرافات بلا سائق
0
أخبار دولية
13:25
كلام تصعيدي لنتنياهو يقابله غضب شعبي...
أخبار دولية
13:25
كلام تصعيدي لنتنياهو يقابله غضب شعبي...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:09
انقسام حول بلدية بيروت يطغى على جلسة مجلس النواب…ورفع السرية المصرفية أُقر
تقارير نشرة الاخبار
13:09
انقسام حول بلدية بيروت يطغى على جلسة مجلس النواب…ورفع السرية المصرفية أُقر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:06
في اجتماعات الربيع: مكافحة تبييض الاموال والتهريب والاصلاح مدخل للتعافي
تقارير نشرة الاخبار
13:06
في اجتماعات الربيع: مكافحة تبييض الاموال والتهريب والاصلاح مدخل للتعافي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
صندوق النقد مرتاح لإقرار تعديلات السرية المصرفية
تقارير نشرة الاخبار
13:04
صندوق النقد مرتاح لإقرار تعديلات السرية المصرفية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
إقرار قانون السرية المصرفية... أول خطوة لاستعادة الدولة الحقيقية لا الدولة الخارجة عن القانون
تقارير نشرة الاخبار
13:00
إقرار قانون السرية المصرفية... أول خطوة لاستعادة الدولة الحقيقية لا الدولة الخارجة عن القانون
0
تقارير نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 24-04-2025
تقارير نشرة الاخبار
12:44
مقدّمة النشرة المسائيّة 24-04-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
06:44
واتساب سيتوقف عن العمل على 3 هواتف شائعة خلال أيام... فهل جهازك مدرج في القائمة؟
منوعات
06:44
واتساب سيتوقف عن العمل على 3 هواتف شائعة خلال أيام... فهل جهازك مدرج في القائمة؟
2
حال الطقس
03:13
الكتل الحارة تنحسر اليوم... والطقس يتحول الى متقلب
حال الطقس
03:13
الكتل الحارة تنحسر اليوم... والطقس يتحول الى متقلب
3
أخبار لبنان
13:33
محافظ جبل لبنان للـLBCI: مبدئيًا 36 بلدية حُسمت بالتزكية في جبل لبنان.. والانسحابات قد تُعيد فتح باب الترشح
أخبار لبنان
13:33
محافظ جبل لبنان للـLBCI: مبدئيًا 36 بلدية حُسمت بالتزكية في جبل لبنان.. والانسحابات قد تُعيد فتح باب الترشح
4
خبر عاجل
12:29
لا تفوتوا متابعة الحلقة الأولى من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI
خبر عاجل
12:29
لا تفوتوا متابعة الحلقة الأولى من الموسم الثاني من "مرحبا دولة" الليلة الساعة 9:30 مساءً عبر شاشة الـLBCI
5
أخبار لبنان
06:09
الخارجية لسفير ايران: للالتزام بالأصول الدبلوماسية
أخبار لبنان
06:09
الخارجية لسفير ايران: للالتزام بالأصول الدبلوماسية
6
فنّ
13:58
طوني عيسى... مرشّح لبلدية هذه المنطقة!
فنّ
13:58
طوني عيسى... مرشّح لبلدية هذه المنطقة!
7
خبر عاجل
05:48
اقرار قانون رفع السرية المصرفية بعد ادخال تعديلات عليه
خبر عاجل
05:48
اقرار قانون رفع السرية المصرفية بعد ادخال تعديلات عليه
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-4-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-4-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More