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وزير المالية الكندي: علينا مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية التي لا تزال تؤثر على جزء كبير من سلعنا

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2025-04-24 | 14:05
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وزير المالية الكندي: علينا مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية التي لا تزال تؤثر على جزء كبير من سلعنا
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وزير المالية الكندي: علينا مواجهة الرسوم الجمركية الأميركية التي لا تزال تؤثر على جزء كبير من سلعنا

 
 
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