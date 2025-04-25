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الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد نقلها إليه وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني لحضور القمة العربية المقرر عقدها في بغداد - دار السلام في 17 أيار المقبل
آخر الأخبار
2025-04-25 | 02:06
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الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد نقلها إليه وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني لحضور القمة العربية المقرر عقدها في بغداد - دار السلام في 17 أيار المقبل
*
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