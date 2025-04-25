مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة O+ في مستشفى أوتيل ديو قبل يوم الثلاثاء المقبل... للتبرع الرجاء الإتصال على الرقم التالي: 70128953

الرئيس عون تسلّم دعوة من الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد نقلها إليه وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني لحضور القمة العربية المقرر عقدها في بغداد - دار السلام في 17 أيار المقبل

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