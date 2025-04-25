الرئيس عون من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي: جئت إليكم اليوم لأكشف لكم سرا مكشوفا وهو أن المسؤول يحتاج الى مقومات كثيرة وغالبا الى أشخاص كثر ولكنه يحتاج أولا الى من يقول له "لا" شرط ألا تكون لا كيدية أو ثأرية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك