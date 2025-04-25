برنامج الأغذية العالمي: سنواجه نقصا في التمويل لتوفير المواد الغذائية في السودان خلال أسابيع

يناهز تاريخها 5000 عام... اكتشاف رفات بشرية لامرأة في هذه القارّة!

يناهز تاريخها 5000 عام... اكتشاف رفات بشرية لامرأة في هذه القارّة!

الجيش: وحدة من الجيش ستقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة - مرجعيون ما بين الساعة 11.30 والساعة 20.00