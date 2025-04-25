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وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مصدر: ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصل إلى موسكو

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2025-04-25 | 04:02
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وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مصدر: ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصل إلى موسكو
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وكالة إنترفاكس للأنباء نقلا عن مصدر: ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب وصل إلى موسكو

 
 
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