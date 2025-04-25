الرئيس عون من روما: نحن هنا لنقول إنّ لبنان رغم كل جراحه سيظل نموذجًا للوحدة في التنوع ومنارة للقيم الإنسانية التي حملها قداسة البابا ودافع عنها متشبثًا بالقيم التي لا تزول من أجل عالم أكثر عدالة ورحمة

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