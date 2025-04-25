رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض لـ#جدل : حصر السلاح مطلب لبنانيّ قبل أن يكون خارجيًّا فلا يمكننا أن ندمّر لبنان مقابل شعارات فالمشكلة الأساسية أنّ الحزب هو من أدخل لبنان في صراع إقليميّ وها هي إيران تفواض بينما لبنان مدمّر

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