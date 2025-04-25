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o
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o
جبل لبنان
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o
كسروان
18
o
متن
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النائب فراس حمدان لـ"جدل": قانون رفع السرية المصرفية ليس مثاليا لكنه جيد ويفي بالغرض
آخر الأخبار
2025-04-25 | 14:59
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النائب فراس حمدان لـ"جدل": قانون رفع السرية المصرفية ليس مثاليا لكنه جيد ويفي بالغرض
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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