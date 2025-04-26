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الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق منطقة راشيا والسفح الغربي لجبل الشيخ

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2025-04-26 | 00:56
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الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق منطقة راشيا والسفح الغربي لجبل الشيخ
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الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية تحلق على علو منخفض فوق منطقة راشيا والسفح الغربي لجبل الشيخ

 
 
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