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أ.ف.ب عن إعلام إيراني رسمي: 280 جريحًا على الأقل في حصيلة جديدة لانفجار ميناء في جنوب إيران

آخر الأخبار
2025-04-26 | 07:01
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أ.ف.ب عن إعلام إيراني رسمي: 280 جريحًا على الأقل في حصيلة جديدة لانفجار ميناء في جنوب إيران
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أ.ف.ب عن إعلام إيراني رسمي: 280 جريحًا على الأقل في حصيلة جديدة لانفجار ميناء في جنوب إيران

 
 
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