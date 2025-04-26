الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
20
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
20
o
الجنوب
21
o
الشمال
21
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نقل جثمان البابا فرنسيس إلى كاتدرائية مريم الكبرى في روما حيث سيدفن
آخر الأخبار
2025-04-26 | 07:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
نقل جثمان البابا فرنسيس إلى كاتدرائية مريم الكبرى في روما حيث سيدفن
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
جثمان
البابا
فرنسيس
كاتدرائية
الكبرى
سيدفن
التالي
التحكم المروري: إنقلاب شاحنة على أوتوستراد البوار باتجاه جبيل
أ.ف.ب عن إعلام إيراني رسمي: 280 جريحًا على الأقل في حصيلة جديدة لانفجار ميناء في جنوب إيران
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
10:19
وزارة الزراعة تتحرك سريعًا لمتابعة قضية بيع أسماك نافقة في الأسواق
أخبار لبنان
10:19
وزارة الزراعة تتحرك سريعًا لمتابعة قضية بيع أسماك نافقة في الأسواق
0
أمن وقضاء
10:18
القاضي فوزي خميس: ملف وزراء الاتصالات بعهدة الغرفة المختصة في انتظار إصدار قرارها
أمن وقضاء
10:18
القاضي فوزي خميس: ملف وزراء الاتصالات بعهدة الغرفة المختصة في انتظار إصدار قرارها
0
أمن وقضاء
10:11
الغرفة الثانية في ديوان المحاسبة: القرار النهائي في قضية وزراء الإتصالات فور ورود دفاع القرم وسيراعي الموضوعية والشفافية
أمن وقضاء
10:11
الغرفة الثانية في ديوان المحاسبة: القرار النهائي في قضية وزراء الإتصالات فور ورود دفاع القرم وسيراعي الموضوعية والشفافية
0
آخر الأخبار
10:11
وزير خارجية عُمان: المحادثات الأميركية الإيرانية ستستمر الأسبوع المقبل باجتماع آخر رفيع المستوى من المقرر مبدئيا عقده في 3 أيار
آخر الأخبار
10:11
وزير خارجية عُمان: المحادثات الأميركية الإيرانية ستستمر الأسبوع المقبل باجتماع آخر رفيع المستوى من المقرر مبدئيا عقده في 3 أيار
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:11
وزير خارجية عُمان: المحادثات الأميركية الإيرانية ستستمر الأسبوع المقبل باجتماع آخر رفيع المستوى من المقرر مبدئيا عقده في 3 أيار
آخر الأخبار
10:11
وزير خارجية عُمان: المحادثات الأميركية الإيرانية ستستمر الأسبوع المقبل باجتماع آخر رفيع المستوى من المقرر مبدئيا عقده في 3 أيار
0
علوم وتكنولوجيا
10:00
في البيرو... اكتشاف مقبرة عمرها 5 آلاف سنة
علوم وتكنولوجيا
10:00
في البيرو... اكتشاف مقبرة عمرها 5 آلاف سنة
0
آخر الأخبار
09:40
ترامب: لا يوجد مبرر لقيام بوتين بإطلاق صواريخ على المناطق المدنية والمدن والبلدات وربما يتعين التعامل مع بوتين من خلال فرض عقوبات مصرفية أو أخرى ثانوية
آخر الأخبار
09:40
ترامب: لا يوجد مبرر لقيام بوتين بإطلاق صواريخ على المناطق المدنية والمدن والبلدات وربما يتعين التعامل مع بوتين من خلال فرض عقوبات مصرفية أو أخرى ثانوية
0
آخر الأخبار
09:38
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: الحديث عن عمل إرهابي وراء انفجار ميناء رجائي تكهنات إعلامية
آخر الأخبار
09:38
المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني: الحديث عن عمل إرهابي وراء انفجار ميناء رجائي تكهنات إعلامية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:37
التلفزيون الرسمي الإيراني يعلن انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن
آخر الأخبار
09:37
التلفزيون الرسمي الإيراني يعلن انتهاء الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين طهران وواشنطن
0
أخبار لبنان
2025-03-17
رجي إلتقى نظيره السوري... وبحث في التطورات الحاصلة على الحدود
أخبار لبنان
2025-03-17
رجي إلتقى نظيره السوري... وبحث في التطورات الحاصلة على الحدود
0
أمن وقضاء
2025-04-25
القاضي شبلي يصدر حكما بالأشغال الشاقة 112 عاماً بحق والد أقدم على التحرش الجنسي ببناته الـ4
أمن وقضاء
2025-04-25
القاضي شبلي يصدر حكما بالأشغال الشاقة 112 عاماً بحق والد أقدم على التحرش الجنسي ببناته الـ4
0
منوعات
2025-04-24
نوبة هلوسة تُجبر طائرة على الهبوط الاضطراري: راكب يصرخ "الثعابين تملأ الطائرة!"
منوعات
2025-04-24
نوبة هلوسة تُجبر طائرة على الهبوط الاضطراري: راكب يصرخ "الثعابين تملأ الطائرة!"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:44
هكذا ودع العالم البابا فرنسيس...
تقارير نشرة الاخبار
07:44
هكذا ودع العالم البابا فرنسيس...
0
تقارير نشرة الاخبار
07:37
"التجدد للوطن" إفتتح مؤتمره الثالث عن اللامركزية
تقارير نشرة الاخبار
07:37
"التجدد للوطن" إفتتح مؤتمره الثالث عن اللامركزية
0
أخبار لبنان
07:35
وزير المال: رصد ٧٥ مليون يورومن فرنسا كمساهمة في صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة
أخبار لبنان
07:35
وزير المال: رصد ٧٥ مليون يورومن فرنسا كمساهمة في صندوق اعادة اعمار المناطق المتضررة
0
تقارير نشرة الاخبار
07:04
جعجع: لضرورة احتكار الدولة للسلاح وفرض سلطتها
تقارير نشرة الاخبار
07:04
جعجع: لضرورة احتكار الدولة للسلاح وفرض سلطتها
0
أخبار لبنان
13:41
التحضيرات الأخيرة لـ OMT بيروت ماراثون... من سباق رياضيّ إلى رسالة أمل
أخبار لبنان
13:41
التحضيرات الأخيرة لـ OMT بيروت ماراثون... من سباق رياضيّ إلى رسالة أمل
0
رياضة
13:39
الأجواء من الفوروم دو بيروت... حركة حماس وابتسامات
رياضة
13:39
الأجواء من الفوروم دو بيروت... حركة حماس وابتسامات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أندية بيئية مدرسية بمساهمة من مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية... لوعيٍ بيئي ينمو مع الأجيال
تقارير نشرة الاخبار
13:38
أندية بيئية مدرسية بمساهمة من مؤسسة ميشال عيسى للتنمية المحلية... لوعيٍ بيئي ينمو مع الأجيال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
خلافات سياسية حادة في الجيش الاسرائيليّ في اعقاب اشتداد القتال في غزة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
خلافات سياسية حادة في الجيش الاسرائيليّ في اعقاب اشتداد القتال في غزة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
التحضيرات الروحية واللوجستية عشية وداع البابا فرنسيس
تقارير نشرة الاخبار
13:19
التحضيرات الروحية واللوجستية عشية وداع البابا فرنسيس
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:35
طقس رطب ومتقلب في الأيام المقبلة...
حال الطقس
01:35
طقس رطب ومتقلب في الأيام المقبلة...
2
خبر عاجل
14:52
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: تم الاتفاق مع البنك الدولي على مساعدة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لدعم برنامج أمان للاسر الاكثر فقرا لتوسعة التغطية لتشمل العائلات المتضررة من الحرب والوزارة ستباشر بالاجراءات المطلوبة خلال الاشهر القليلة المقبلة
خبر عاجل
14:52
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: تم الاتفاق مع البنك الدولي على مساعدة بقيمة ٢٠٠ مليون دولار لدعم برنامج أمان للاسر الاكثر فقرا لتوسعة التغطية لتشمل العائلات المتضررة من الحرب والوزارة ستباشر بالاجراءات المطلوبة خلال الاشهر القليلة المقبلة
3
خبر عاجل
14:55
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: المبلغ الذي اتفق عليه مع البنك الدولي هو عبارة عن مساعدات نقدية وبرامج دمج لتأمين الدخول الى سوق العمل والتوظيف
خبر عاجل
14:55
وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد للـLBCI: المبلغ الذي اتفق عليه مع البنك الدولي هو عبارة عن مساعدات نقدية وبرامج دمج لتأمين الدخول الى سوق العمل والتوظيف
4
أمن وقضاء
10:33
الجيش: توقيف مواطنين لقيامهما بأعمال سرقة في برج البراجنة وطريق المطار
أمن وقضاء
10:33
الجيش: توقيف مواطنين لقيامهما بأعمال سرقة في برج البراجنة وطريق المطار
5
اسرار
23:28
أسرار الصحف 26-4-2025
اسرار
23:28
أسرار الصحف 26-4-2025
6
أمن وقضاء
07:24
بيان توضيحي لوزارة الداخلية حول مختار في بسكنتا
أمن وقضاء
07:24
بيان توضيحي لوزارة الداخلية حول مختار في بسكنتا
7
أخبار دولية
07:55
إصابة 516 إثر انفجار بميناء في بندر عباس في إيران
أخبار دولية
07:55
إصابة 516 إثر انفجار بميناء في بندر عباس في إيران
8
رياضة
13:39
الأجواء من الفوروم دو بيروت... حركة حماس وابتسامات
رياضة
13:39
الأجواء من الفوروم دو بيروت... حركة حماس وابتسامات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More