التحكم المروري: إنقلاب شاحنة على أوتوستراد البوار باتجاه جبيل والأضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة

الجيش الأوكراني: تأكيد موسكو إنهاء توغل قوات كييف في كورسك غير صحيح

الجيش الأوكراني: تأكيد موسكو إنهاء توغل قوات كييف في كورسك غير صحيح

رويترز عن وكالة: إرتفاع عدد مصابي إنفجار الميناء في بندر عباس في إيران إلى 516