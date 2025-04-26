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o
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الصحة الإيرانية: نوصي سكان هرمزغان لزوم منازلهم حتى إشعار آخر لانتشار غازات سامة بعد الانفجار بميناء رجائي
آخر الأخبار
2025-04-26 | 16:08
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الصحة الإيرانية: نوصي سكان هرمزغان لزوم منازلهم حتى إشعار آخر لانتشار غازات سامة بعد الانفجار بميناء رجائي
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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