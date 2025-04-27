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شرطة فانكوفر في كندا: مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بعد أن دهست سيارة حشدا في مهرجان شعبي وسائق المركبة قيد الاحتجاز

آخر الأخبار
2025-04-27 | 00:53
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شرطة فانكوفر في كندا: مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بعد أن دهست سيارة حشدا في مهرجان شعبي وسائق المركبة قيد الاحتجاز
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شرطة فانكوفر في كندا: مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بعد أن دهست سيارة حشدا في مهرجان شعبي وسائق المركبة قيد الاحتجاز

 
 
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