وزير الزراعة نزار هاني للـLBCI: الاضرار الزراعية تُقدَّر بـ120مليون دولار ولم نتحدث بعد عن الخسائر

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وزير الزراعة للـLBCI: أخذ العيّنات من التربة في المناطق الجنوبيّة مستمرّ ونُطمئن أنّ ما من كميّات فوسفور كبيرة في التربة ونتخوّف فقط من موضوع المعادن الثقيلة وليس من الفوسفور