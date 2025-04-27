وزير الزراعة للـLBCI: أخذ العيّنات من التربة في المناطق الجنوبيّة مستمرّ ونُطمئن أنّ ما من كميّات فوسفور كبيرة في التربة ونتخوّف فقط من موضوع المعادن الثقيلة وليس من الفوسفور

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