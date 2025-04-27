وزير الزراعة للـLBCI: زيت الزيتون متوفر وبكميّات كبيرة وكلفته مقبولة واستهلاكنا له يدعم القطاع الزراعي بشكل كبير

وزير الزراعة للـLBCI: دعوة للمزارعين في جبل لبنان لكي يُسجّلوا في السجل الزراعي الذي يُسهّل العمل الزراعي في لبنان وهو قاعدة بيانات تُنظّم عملنا في المستقبل بشكل كبير وتوضح الامور للجهات الداعمة

وزير الزراعة للـLBCI: دعوة للمزارعين في جبل لبنان لكي يُسجّلوا في السجل الزراعي الذي يُسهّل العمل الزراعي في لبنان وهو قاعدة بيانات تُنظّم عملنا في المستقبل بشكل كبير وتوضح الامور للجهات الداعمة

وزير الزراعة للـLBCI: أخذ العيّنات من التربة في المناطق الجنوبيّة مستمرّ ونُطمئن أنّ ما من كميّات فوسفور كبيرة في التربة ونتخوّف فقط من موضوع المعادن الثقيلة وليس من الفوسفور