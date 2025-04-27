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وزير الزراعة للـLBCI: دعوة للمزارعين في جبل لبنان لكي يُسجّلوا في السجل الزراعي الذي يُسهّل العمل الزراعي في لبنان وهو قاعدة بيانات تُنظّم عملنا في المستقبل بشكل كبير وتوضح الامور للجهات الداعمة
آخر الأخبار
2025-04-27 | 03:56
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وزير الزراعة للـLBCI: دعوة للمزارعين في جبل لبنان لكي يُسجّلوا في السجل الزراعي الذي يُسهّل العمل الزراعي في لبنان وهو قاعدة بيانات تُنظّم عملنا في المستقبل بشكل كبير وتوضح الامور للجهات الداعمة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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