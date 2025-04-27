وزير الزراعة للـLBCI: دعوة للمزارعين في جبل لبنان لكي يُسجّلوا في السجل الزراعي الذي يُسهّل العمل الزراعي في لبنان وهو قاعدة بيانات تُنظّم عملنا في المستقبل بشكل كبير وتوضح الامور للجهات الداعمة

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