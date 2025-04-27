الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إطلاق نار كثيف في أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت لإنذار السكان بإخلاء المنطقة المهددة

آخر الأخبار
2025-04-27 | 10:35
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إطلاق نار كثيف في أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت لإنذار السكان بإخلاء المنطقة المهددة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إطلاق نار كثيف في أحياء الضاحية الجنوبية لبيروت لإنذار السكان بإخلاء المنطقة المهددة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

أحياء

الضاحية

الجنوبية

لبيروت

لإنذار

السكان

بإخلاء

المنطقة

المهددة

LBCI التالي
الجزيرة: الجيش الإسرائيلي ينسف مباني سكنية شمال غربي مدينة رفح
وزير الداخلية الإيراني: ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء رجائي جنوبي البلاد إلى 14 قتيلا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:46

الرئيس عون دان الاعتداء الإسرائيليّ على الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
11:19

غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
11:15

غارة تحذيرية ثالثة على الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
11:01

غارة تحذيرية أخرى تستهدف الضاحية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:46

الرئيس عون دان الاعتداء الإسرائيليّ على الضاحية الجنوبية

LBCI
عالم الطبخ
11:36

"الدجاج مع الهليون"... طبق مميز على طريقة الشيف حنا طويل

LBCI
أخبار لبنان
10:10

أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني

LBCI
آخر الأخبار
10:05

أدرعي: إنذار عاجل ومهم بعد قليل إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-04-21

بابا الفقراء وبابا الشباب سيبقى ذكراه مؤبدًا

LBCI
آخر الأخبار
2025-04-15

مجلس القضاء الأعلى: المجلس أقر عددًا من البنود منها المعايير الموضوعية للتشكيلات القضائية وتعيين هيئات اتهامية في الادعاءات الجزائية ودراسة طلبات العفو الخاص المتعلقة بالإعدام

LBCI
حال الطقس
2025-04-24

الكتل الحارة تنحسر اليوم... والطقس يتحول الى متقلب

LBCI
خبر عاجل
2025-03-28

الجيش الاسرائيلي: نُهاجم في هذه الاثناء أهدافًا لحزب الله في جنوب لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:54

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني يناقش تطورات غزة وسوريا مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:09

مرة جديدة... اللامركزية الإدارية على طاولة البحث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

الكشف عن خلافات في الداخل الإسرائيلي حول قرارات تتعلق بالحرب على حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لا تقولوا شكراً أو Please لـChatGPT...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

الـLBCI تواكب التحضيرات لـOMT بيروت ماراثون المنتظر يوم الخميس المقبل...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

هذا ما حققه الوفد اللبناني في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

إيران منشغلة بانفجار بندر عباس وبالمفاوضات النووية... وهذا ما كشفه حكم أمهز للـLBCI

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إنفجار بندر عباس الإيرانية أعاد إلى الإذهان صورة إنفجار مرفأ بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الجولة الثالثة بين الأميركيين والإيرانيين عززت التقدم والرابعة في أوروبا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
10:10

أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني

LBCI
حال الطقس
02:19

طقس مستقرّ الى متقلّب...

LBCI
منوعات
06:38

تيكتوكر لبنانية "تتزوج من دمية"... "إذا صار عمرك 30 وما تزوجتي ما تنطري العريس يحققلك أحلامك" (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
14:45

ارتفاع حصيلة الانفجار في جنوب إيران إلى 8 قتلى و750 جريحا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لا تقولوا شكراً أو Please لـChatGPT...

LBCI
آخر الأخبار
15:42

سانا: إدارة الأمن العام في مدينة القصير بريف حمص تضبط شحنة أسلحة كانت مخبأة بحافلة آتية من لبنان وتعتقل المتورطين

LBCI
خبر عاجل
03:43

طوارئ الصحة: الغارة التي شنّها الجيش الإسرائيلي بمسيّرة على بلدة حلتا جنوب لبنان أدت إلى سقوط شهيد

LBCI
أمن وقضاء
16:06

الجيش: توقيف 5 أشخاص في مناطق مختلفة ضمن إطار التدابير الأمنية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More