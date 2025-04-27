ابراهيم الموسوي من موقع الاستهداف: على اللبنانيين التحرّك وإدانة العدوان وإذا كانت الدول تدّعي أنّها صديقة للبنان فلتزوّد الجيش اللبنانيّ سلاحًا دفاعيًا مناسبًا و”يشرّف” الرئيس سلام على موقع الاستهداف وليتحرك

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