يديعوت أحرونوت عن رونين بار: نتنياهو ادعى مرتين أنني لم أوعز بنقل المعلومات للسكرتير العسكريّ والحقيقة عكس ذلك

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وزير الزراعة للـLBCI: دعوة للمزارعين في جبل لبنان لكي يُسجّلوا في السجل الزراعي الذي يُسهّل العمل الزراعي في لبنان وهو قاعدة بيانات تُنظّم عملنا في المستقبل بشكل كبير وتوضح الامور للجهات الداعمة