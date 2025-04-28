احصاءات غرفة التحكم المروري: ٢٠ جريحا في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار وكثيفة من الأوزاعي باتجاه الجناح

التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدة باتجاه أنفاق المطار وكثيفة من الأوزاعي باتجاه الجناح

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة الحدت - بعبدا ما بين الساعة 5.00 والساعة 6.00