وزير الداخلية: الوزارة والدولة لا يُمكن أن تخضع لأجندة العدو الاسرائيلي والانتخابات ستُجرى في موعدها ونحن نعمل وفق اجندة الدولة اللبنانية

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وزير الداخلية: هناك تحسّبٌ للوضع الامني في كل مناطق لبنان والجهد الديبلوماسي يقوم به رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة للتأكيد أن الدولة تكرّس سيادتها عبر انجاز الاستحقاق الانتخابي في وقته