وزير الداخلية: هناك تحسّبٌ للوضع الامني في كل مناطق لبنان والجهد الديبلوماسي يقوم به رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة للتأكيد أن الدولة تكرّس سيادتها عبر انجاز الاستحقاق الانتخابي في وقته

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وزير الداخلية: نعمل مع القوى الموجودة على الارض والمحافظين والقائمقامين والقوى الامنية والجيش والاتصالات الديبلوماسية جارية مع الدول التي لها عضوية في لجنة مراقبة اتفاق وقف النار لتأمين اجراء الانتخابات البلدية كما يجب