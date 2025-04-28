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وزير الداخلية: هناك تحسّبٌ للوضع الامني في كل مناطق لبنان والجهد الديبلوماسي يقوم به رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة للتأكيد أن الدولة تكرّس سيادتها عبر انجاز الاستحقاق الانتخابي في وقته

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2025-04-28 | 03:19
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وزير الداخلية: هناك تحسّبٌ للوضع الامني في كل مناطق لبنان والجهد الديبلوماسي يقوم به رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة للتأكيد أن الدولة تكرّس سيادتها عبر انجاز الاستحقاق الانتخابي في وقته
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وزير الداخلية: هناك تحسّبٌ للوضع الامني في كل مناطق لبنان والجهد الديبلوماسي يقوم به رئيس الجمهورية كما رئيس الحكومة للتأكيد أن الدولة تكرّس سيادتها عبر انجاز الاستحقاق الانتخابي في وقته

 
 
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