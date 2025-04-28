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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيجري محادثات في طهران اليوم
آخر الأخبار
2025-04-28 | 03:26
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: فريق فني من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيجري محادثات في طهران اليوم
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