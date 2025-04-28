الرئيس عون لوفد من مجلس الشيوخ الفرنسي: حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية قرارٌ اتُّخذ ومن غير المسموح العودة إلى لغة الحرب

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الرئيس عون لوفد من مجلس الشيوخ الفرنسي: ⁠بدأنا باتخاذ الإصلاحات الضرورية وسيتم استكمالها لأنها حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبا خارجيا والتركيز على مكافحة الفساد جزء أساسي من الإصلاحات بهدف خدمة المواطن وتعزيز النظام العام