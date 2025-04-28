الرئيس عون لوفد من مجلس الشيوخ الفرنسي: ⁠ستُشكَّل لجان مشتركة لبنانية-سورية لمعالجة المواضيع العالقة بما في ذلك ترسيم الحدود البرية والبحرية وأوضاع النازحين السوريين الموجودين في لبنان لأسباب اقتصادية

الرئيس عون: الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها ودور الدولة هو تأمين العملية الانتخابية أمنيا وإداريا فيما يبقى الخيار للبنانيين في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية

الرئيس عون: الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها ودور الدولة هو تأمين العملية الانتخابية أمنيا وإداريا فيما يبقى الخيار للبنانيين في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية

الرئيس عون لوفد من مجلس الشيوخ الفرنسي: ⁠بدأنا باتخاذ الإصلاحات الضرورية وسيتم استكمالها لأنها حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلبا خارجيا والتركيز على مكافحة الفساد جزء أساسي من الإصلاحات بهدف خدمة المواطن وتعزيز النظام العام