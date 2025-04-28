بدء استقبال طلبات الترشح إلى المجالس البلدية والاختيارية في قضاء صور

الرئيس عون: الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها ودور الدولة هو تأمين العملية الانتخابية أمنيا وإداريا فيما يبقى الخيار للبنانيين في اختيار من يمثلهم في المجالس البلدية والاختيارية

السابق