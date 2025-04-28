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مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ في مستشفى الجامعة الأميركية... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 78858852

آخر الأخبار
2025-04-28 | 05:23
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مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ في مستشفى الجامعة الأميركية... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 78858852
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مريض بحاجة ماسة الى دم من فئة A+ في مستشفى الجامعة الأميركية... للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم التالي: 78858852

 
 
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