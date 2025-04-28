الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
26
o
الجنوب
22
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Yawmiyeh
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
26
o
الجنوب
22
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسؤول أمني لرويترز: مقتل 8 على الأقل وإنقاذ 29 إثر غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل تونس
آخر الأخبار
2025-04-28 | 06:02
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مسؤول أمني لرويترز: مقتل 8 على الأقل وإنقاذ 29 إثر غرق قارب مهاجرين قبالة ساحل تونس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
لرويترز:
الأقل
وإنقاذ
مهاجرين
قبالة
التالي
دالاس يلحق بإنتر ميامي خسارته الأولى بغياب ميسي
كيم كارداشيان تستعرض مجوهراتها الفاخرة خلال عطلتها والجمهور ينتقدها! (صورة)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:55
وزير الدفاع الباكستانيّ: تعزيز الانتشار العسكريّ الباكستانيّ على الحدود مع الهند
آخر الأخبار
09:55
وزير الدفاع الباكستانيّ: تعزيز الانتشار العسكريّ الباكستانيّ على الحدود مع الهند
0
فنّ
09:49
فارس كرم: من كتر ما سامحناهم... كرهناهم
فنّ
09:49
فارس كرم: من كتر ما سامحناهم... كرهناهم
0
آخر الأخبار
09:45
ليفيت: ترامب يريد أن يرى وقفًا دائمًا لإطلاق النار لإنهاء الحرب الروسية
آخر الأخبار
09:45
ليفيت: ترامب يريد أن يرى وقفًا دائمًا لإطلاق النار لإنهاء الحرب الروسية
0
أخبار دولية
09:16
باريس تدعو إسرائيل إلى وقف المجزرة في غزة
أخبار دولية
09:16
باريس تدعو إسرائيل إلى وقف المجزرة في غزة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:55
وزير الدفاع الباكستانيّ: تعزيز الانتشار العسكريّ الباكستانيّ على الحدود مع الهند
آخر الأخبار
09:55
وزير الدفاع الباكستانيّ: تعزيز الانتشار العسكريّ الباكستانيّ على الحدود مع الهند
0
فنّ
09:49
فارس كرم: من كتر ما سامحناهم... كرهناهم
فنّ
09:49
فارس كرم: من كتر ما سامحناهم... كرهناهم
0
آخر الأخبار
09:45
ليفيت: ترامب يريد أن يرى وقفًا دائمًا لإطلاق النار لإنهاء الحرب الروسية
آخر الأخبار
09:45
ليفيت: ترامب يريد أن يرى وقفًا دائمًا لإطلاق النار لإنهاء الحرب الروسية
0
أخبار دولية
09:16
باريس تدعو إسرائيل إلى وقف المجزرة في غزة
أخبار دولية
09:16
باريس تدعو إسرائيل إلى وقف المجزرة في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-04-11
هايلي بيبر تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة (صورة)
منوعات
2025-04-11
هايلي بيبر تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة (صورة)
0
أخبار لبنان
06:39
إنطلاق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة النبطية
أخبار لبنان
06:39
إنطلاق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة النبطية
0
أخبار دولية
2025-04-01
حصيلة الزلزال في بورما ترتفع إلى 2719 قتيلا
أخبار دولية
2025-04-01
حصيلة الزلزال في بورما ترتفع إلى 2719 قتيلا
0
أخبار دولية
2025-03-29
قتلى ومصابون في شرق أوكرانيا جراء هجوم روسيّ
أخبار دولية
2025-03-29
قتلى ومصابون في شرق أوكرانيا جراء هجوم روسيّ
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:39
إنطلاق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة النبطية
أخبار لبنان
06:39
إنطلاق الترشيحات للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة النبطية
0
أخبار دولية
05:49
مسؤول فلسطيني لمحكمة العدل الدولية: إسرائيل تستخدم منع المساعدات "سلاح حرب"
أخبار دولية
05:49
مسؤول فلسطيني لمحكمة العدل الدولية: إسرائيل تستخدم منع المساعدات "سلاح حرب"
0
أخبار دولية
05:36
إيران تتهم نتنياهو بـ"إملاء" إرادته على السياسة الأميركية في المحادثات النووية
أخبار دولية
05:36
إيران تتهم نتنياهو بـ"إملاء" إرادته على السياسة الأميركية في المحادثات النووية
0
أخبار لبنان
03:32
الانتخابات البلدية في موعدها: الحكومة تؤكد الجهوزية وترى فيها خطوة نحو اللامركزية والتجدد السياسي
أخبار لبنان
03:32
الانتخابات البلدية في موعدها: الحكومة تؤكد الجهوزية وترى فيها خطوة نحو اللامركزية والتجدد السياسي
0
أخبار دولية
01:10
ترامب يطالب بوتين بـ"وقف إطلاق النار" وإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا
أخبار دولية
01:10
ترامب يطالب بوتين بـ"وقف إطلاق النار" وإبرام اتفاق بشأن أوكرانيا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:17
فئات جديدة من الليرة اللبنانية... هذا ما يجب أن تعرفه
تقارير نشرة الاخبار
14:17
فئات جديدة من الليرة اللبنانية... هذا ما يجب أن تعرفه
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
في انتظار خليفة فرنسيس... أي بابا للعالم المتغيّر
تقارير نشرة الاخبار
14:11
في انتظار خليفة فرنسيس... أي بابا للعالم المتغيّر
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إنفجار ميناء بندر عباس… ترجيح بوجود مواد كيميائية خطيرة
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إنفجار ميناء بندر عباس… ترجيح بوجود مواد كيميائية خطيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
خطة إسرائيلية لإنشاء منطقة لتجميع أبناء القطاع بعد تهجيرهم
تقارير نشرة الاخبار
14:06
خطة إسرائيلية لإنشاء منطقة لتجميع أبناء القطاع بعد تهجيرهم
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
10:10
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني
أخبار لبنان
10:10
أدرعي إلى سكان الضاحية الجنوبية: أنتم مضطرون لإخلاء هذه المباني
2
تقارير نشرة الاخبار
14:17
فئات جديدة من الليرة اللبنانية... هذا ما يجب أن تعرفه
تقارير نشرة الاخبار
14:17
فئات جديدة من الليرة اللبنانية... هذا ما يجب أن تعرفه
3
حال الطقس
02:41
منخفض جوي معتاد بين مساء الأربعاء والخميس... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:41
منخفض جوي معتاد بين مساء الأربعاء والخميس... إليكم تفاصيل الطقس
4
اسرار
23:30
أسرار الصحف 28-4-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 28-4-2025
5
اخبار البرامج
15:45
زياد نجيم: جبهة الإسناد كانت قرارا غبيا وغلطة الشاطر بألف والخروقات الاسرائيلية لن تتوقف إلا بهذه الحالة
اخبار البرامج
15:45
زياد نجيم: جبهة الإسناد كانت قرارا غبيا وغلطة الشاطر بألف والخروقات الاسرائيلية لن تتوقف إلا بهذه الحالة
6
صحف اليوم
00:19
مرجع كبير: الغارة على الضاحية الجنوبية تندرج في إطار مسعى تل أبيب لتحقيق هدفين (الجمهورية)
صحف اليوم
00:19
مرجع كبير: الغارة على الضاحية الجنوبية تندرج في إطار مسعى تل أبيب لتحقيق هدفين (الجمهورية)
7
خبر عاجل
10:41
غارة تحذيرية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
10:41
غارة تحذيرية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت
8
خبر عاجل
11:19
غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية
خبر عاجل
11:19
غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More