يعقوبيان للـLBCI: المطلوب تسليم السلاح والنظر الى مصلحة لبنان وأنا مع الحياد لان فيه مصلحة اللبنانيين ويحمي البلد المتواجد وسط منطقة مشتعلة

يعقوبيان لـLBCI: الأحزاب الحالية مرتاحة لقانون الانتخابات النيابية القائم وأنا لا أعتبره قانونًا جيدًا لكنه المتوفر حاليًا ويجب العمل على إقامة "ميغاسنتر"

يعقوبيان لـLBCI: الأحزاب الحالية مرتاحة لقانون الانتخابات النيابية القائم وأنا لا أعتبره قانونًا جيدًا لكنه المتوفر حاليًا ويجب العمل على إقامة "ميغاسنتر"

النائب بولا يعقوبيان للـLBCI: حملات شيطنة ممنهجة شُنّت على نواب التغيير قبيل وصول الرئيس سلام الى الحكومة وأعلم من يُموّلها ومن خلفها