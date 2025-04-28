قاسم: الأولوية الأولى هي وقف العدوان الإسرائيلي والإنسحاب من جنوب لبنان والإفراج عن الأسرى

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رئيس الحكومة نواف سلام يصل الى وزارة الداخلية للمشاركة في إطلاق الوزارة غرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والإختيارية التي تبدأ عملها يوم غد ‏في قاعة اللواء الشهيد وسام الحسن في مبنى الوزارة