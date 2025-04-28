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البحرية الأميركية: إصابة بحار بجروح طفيفة جراء سقوط طائرة إف-18 من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر اليوم
آخر الأخبار
2025-04-28 | 14:23
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البحرية الأميركية: إصابة بحار بجروح طفيفة جراء سقوط طائرة إف-18 من على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر اليوم
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