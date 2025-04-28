نائب رئيس التّيّار الوطنيّ الحرّ للعلاقات مع الأحزاب الخارجية ناجي حايك لـ #عشرين_٣٠: لم نفشل في المناصفة في بلدية بيروت فالمناصفة الفعلية تكون بقرار اختيار الممثّلين

بيع رسالة من نابوليون عن اعتقال البابا بيوس السابع في مزاد مقابل هذا المبلغ!

بيع رسالة من نابوليون عن اعتقال البابا بيوس السابع في مزاد مقابل هذا المبلغ!

رئيس الحكومة نواف سلام يصل الى وزارة الداخلية للمشاركة في إطلاق الوزارة غرفة العمليات المركزية الخاصة بالإنتخابات البلدية والإختيارية التي تبدأ عملها يوم غد ‏في قاعة اللواء الشهيد وسام الحسن في مبنى الوزارة