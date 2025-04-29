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o
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o
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o
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o
متن
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احصاءات غرفة التحكم: 3 جرحى في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2025-04-28 | 23:40
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احصاءات غرفة التحكم: 3 جرحى في 3 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
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